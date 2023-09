Alzheimer, la solidarietà di corsa Già 750 gli iscritti alla maratona

di Annamaria Senni

Scarpette da ginnastica ai piedi e via di corsa all’insegna della solidarietà. È un programma ricco di iniziative quello presentato dalla Fondazione Maratona Alzheimer, con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e organizzazioni di categoria. Una settimana di incontri, dibattiti, sport e cultura, che terminerà domenica prossima con l’appuntamento clou della Mezza Maratona Alzheimer, V° memorial Azeglio Vicini, una gara competitiva Fidal, che partirà da Cesena con traguardo al parco di Levante di Cesenatico, organizzata in collaborazione con il Panathlon Club Cesena. Già 750 gli iscritti, che molto probabilmente raggiungeranno il migliaio, superando gli 800 partecipanti dello scorso anno.

"Quello della maratona Alzheimer è un appuntamento che si ripete dal 2012, e ritorna in questo mese di settembre che sta diventando sempre più un mese dedicato allo sport - ha detto il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli -. I numeri raggiunti sono importanti. Quest’anno ci sarebbe piaciuto utilizzare la nuova ciclovia, ma l’alluvione di maggio non ce lo ha permesso". "Attraverso lo sport abbiamo voluto sollecitare un pensiero positivo - ha aggiunto il presidente della Fondazione Maratona Alzheimer, Stefano Montalti -, attendiamo fiduciosi i decreti attuativi della legge sulla non autosufficienza, che prevede l’estensione di servizi fondamentali per la vita di 3 milioni e 800mila persone anziane non autosufficienti, delle quali 1 milione e 200mila con alzheimer, e per le loro famiglie".

In arrivo ieri a Cesenatico una settantina di persone anziane assieme alle loro famiglie che parteciperanno alla ’Settimana che non si dimentica - vacanza inclusiva a Cesenatico’, un soggiorno per persone anziane con demenza, fragili o in difficoltà, promosso da Fondazione Maratona Alzheimer e Alzheimer Uniti Italia. Un’occasione di svago e di riposo, ma anche di vicinanza e solidarietà nei confronti delle persone con alzheimer e dei loro caregiver. E già si pensa agli sviluppi futuri dei questa iniziativa con il progetto europeo interregionale Italia-Croazia: vacanze inclusive Adriatico. Tra gli appuntamenti della settimana è in programma oggi la seconda edizione del forum nazionale dei Caffè Alzheimer che si svolgerà dalle 9 alle 18 alla colonia Agip di Cesenatico. Sono 150 i partecipanti ai lavori che si apriranno con un ricordo di Flavia Franzoni (componente della fondazione scomparsa a giugno) alla presenza del prof Romano Prodi.

L’iniziativa pensata per sostenere i malati e le loro famiglie e per ’non dimenticare’ culminerà negli eventi sportivi del week end. Si inizia sabato alle 9 con il ’dog walking’, la passeggiata assieme ai propri amici a 4 zampe. Alle 16 anche i più piccoli si potranno cimentare nella ’kids run’ la corsa di bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, e peri i più piccini (dai 2 ai 5 anni) c’è la maratonda, un percorso con giochi e animazione da fare assieme ai genitori.

Domenica l’evento principale per i più sportivi è la mezza maratona Alzheimer di 21 km, con ritrovo alle 8 in piazza del Popolo e arrivo al parco di Levante di Cesenatico. In alternativa c’è la marcia dell’alzheimer (ritrovo alle 8.30 allo stadio Manuzzi), un percorso che si snoda lungo un tragitto di 16 chilometri da Cesena a Cesenatico da percorrere insieme con la consapevolezza di partecipare a una corale manifestazione in difesa dei diritti delle persone con demenza e Alzheimer. Alle 9.30 partirà invece da Macerone la piccola marcia di 8 chilometri, e da piazza andrea Costa, la mini marcia di 2 chilometri. Il motto è ’correre e camminare insieme, per cancellare il silenzio’. Iscrizioni in prevendita presso Living Sport Cesena e Wall Street Cesenatico, oppure online o sul posto prima della partenza, con donazione di 13 euro (inclusi t-shirt, ristori, gelato e navetta).