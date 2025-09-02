Alzheimer, la solidarietà va di corsa. La maratona con Prodi e Zuppi

Presto, che è tardi. Anche se si parla di una mezza maratona, il riferimento non è al cronometro da tenere a bada lungo il percorso, ma al tempo che scorre veloce nella lotta alle malattie neurodegenerative, patologie purtroppo destinate a essere sempre più impattati nel presente e nel futuro della popolazione italiana. E cesenate. Servono studi, ricerche, terapie, nuovi approcci. Serve prima di tutto essere vicino a chi già ora è affetto da tali patologie e alle loro famiglie. Pensando a tutto questo dal 2012 ogni anno a metà settembre da Cesena a Cesenatico si corre o si cammina, nell’ambito di un evento ideato per sensibilizzare e raccogliere fondi: sarà così anche quest’anno nell’ambito del calendario organizzato dalla Fondazione Maratona Alzheimer che si aprirà oggi e domani alla Colonia Agip di Cesenatico con il ‘Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer’ al quale parteciperà anche l’assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi, per concludersi il 14 settembre con la mezza maratona e la ‘Grande Marcia Alzheimer’.

Nel corso degli anni sono già stati raccolti complessivamente circa 600.000 euro. Nel 2024 sulle linee di partenza dei vari percorsi si schierarono complessivamente circa 6.000 persone e ora gli organizzatori della contano di alzare ulteriormente l’asticella. Al via della ‘Grande Marcia’ ci saranno anche Romano Prodi e il cardinale Matteo Maria Zuppi, rispettivamente accompagnati dal sindaco Enzo Lattuca e dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. La mezza maratona sarà una gara competitiva abbinata al VII Memorial Azeglio Vicini e organizzata in collaborazione col Panathlon Club Cesena: il costo di iscrizione è di 40 euro e la partenza è prevista alle 8 in piazza del Popolo. Mezz’ora dopo dall’Orogel Stadium Dino Manuzzi prenderà invece il via la ‘Grande Marcia’ di 16 chilometri: costo di iscrizione 15 euro, gli stessi previsti per chi si avvierà alle 9.30 da via Capannaguzzo a Macerone per partecipare alla ‘Piccola Marcia’ di 8 chilometri. C’è infine la ‘Mini Marcia’: due chilometri con partenza alle 10 dal grattacielo di Cesenatico e costo di iscrizione fissato in 10 euro. Tutti i percorsi culmineranno al Parco di Levante a Cesenatico. Non basta, perché sabato 13 sono in programma anche la camminata coi cani alle 9.30 e la corsa dei bambini alle 15, entrambe al Parco di Levante ed entrambe legate a una donazione di 8. La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. I primi 4.000 iscritti avranno diritto anche alla t-shirt tecnica, mentre per tutti sono previsti punti di ristoro lungo il percorso. E’ disponibile un servizio di navette da e per Cesena. Per informazioni e iscrizioni (possibili anche sul posto prima della partenza) www.maratonaalzheimer.it o 0547-91411.

Tornando ai tanti eventi contorno, la Fondazione Matratona Alzheimer da ieri sta ospitando circa 70 persone a Cesenatico nell’ambito del progetto ‘Una Vacanza che non si dimentica’, dedicato a chi è affetto da demenze e ai rispettivi caregiver. Nell’ambito del Forum invece, uno degli argomenti cardine, sarà quello del tema della Case della Comunità e del ruolo che potrà assumere la società civile per renderle spazi vitali, realmente accoglienti e capaci di dare risposte concrete.