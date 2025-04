Alzheimer Summit 2025 a Mercato Saraceno

Oggi, alle 9.30, a Palazzo Dolcini (Mercato Saraceno) inizierà la due giorni della quinta edizione dell’Alzheimer Summit organizzato dalla Fondazione Maratona Alzheimer. Interverranno, tra gli altri, Vasco Errani, presidente associazione Giovanni Bissoni; Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute dell’Emilia Romagna e Isabella Conti, assessora Welfare della Regione. "Luoghi di cura: i Caffè Alzheimer, le Residenze, le Comunità" è il titolo dell’Alzheimer Summit 2025, un appuntamento rivolto a tutti coloro che si occupano di persone con Alzheimer, siano operatori sanitari, o educatori, volontari, familiari e caregiver, studenti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni. La professoressa Laura Calzà, direttrice della Fondazione Iret e presidente del comitato scientifico della Fondazione Maratona Alzheimer, terrà un intervento dal titolo "Complessità: perché i numeri non raccontano la demenza?". Il professore Stefano Govoni dell’Università di Pavia e Consigliere della Fondazione Maratona Alzheimer affronterà invece il tema "La bellezza e le emozioni nella demenza", che si collega ad un sogno che sappia unire la concretezza della proposta dei Caffè Alzheimer alla necessità di circondare di bellezza ogni azione rivolta alle persone con Alzheimer: "Sogniamo il Gambrinus dei Caffè Alzheimer". Il summit sarà infatti l’occasione per annunciare la ripartenza del Caffè Alzheimer Diffuso, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria che vede coinvolte oltre 55 associazioni in 16 regione italiane.

Edoardo Turci