Amadori entra in ’Italia del Gusto’

Amadori, fra i gruppi leader nel comparto agroalimentare nazionale, si unisce a ’Italia del Gusto’, il consorzio privato formato da oltre 30 fra imprese e brand nazionali operanti nei settori alimentare e vinicolo. ’Italia del Gusto’ ha fra i suoi obiettivi

primari accrescere la posizione competitiva delle aziende associate sui mercati italiani e internazionali, rafforzarne l’immagine come produttrici di beni alimentari di qualità e agevolare partnership strategiche in ogni area del business. "Con l’adesione a ‘Italia del Gusto’ vogliamo rafforzare ulteriormente nel nostro Paese e all’estero l’immagine e il valore della nostra marca, già oggi fra i primi 5 brand alimentari in Italia - ha commentato Matteo Conti, direttore centrale marketing strategico -, anche per questo il debutto ufficiale è ad Anuga, fiera di riferimento per il food in Europa, dove torniamo a due anni di distanza dalla scorsa edizione, nell’hub collettivo di ‘Italia del Gusto’". Amadori sarà presente a Colonia dal 7 all’11 ottobre nel grande stand che riproduce una classica piazza italiana, arricchito da una cucina professionale dove saranno preparate ricette ad hoc coi prodotti delle imprese associate, fra cui referenze a marca Amadori dedicate ai mercati esteri. L’attività di Amadori in ’Italia del Gusto’ si svilupperà con altre iniziative volte a supportare il trade marketing nei vari canali e nella possibilità di partecipare a collettive durante fiere ed eventi che vedranno la presenza di “Italia del Gusto. "Siamo felici che una realtà storica come Amadori, portabandiera del comparto avicolo, da sempre attenta a portare qualità, gusto e innovazione a tavola - ha aggiunto Alberto Volpe, direttore generale di Italia del Gusto - si sia unita al Consorzio".