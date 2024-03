Amadori partner di ’Deejay Ten’

Gruppo Amadori partner ufficiale dell’edizione 2024 di ’Deejay Ten’, manifestazione podistica ideata da Radio Deejay che raccoglie ogni anno migliaia di appassionati di running e fan della radio in alcune delle principali città italiane. La corsa a tappe inizia a Torino il 24 marzo, proseguendo in diverse città per chiudersi a Milano.

"Dopo aver annunciato il ritorno a RiminiWellness in giugno, prosegue il nostro percorso di promotori del benessere al fianco di un evento che coinvolge tutti coloro che vogliono tenersi in forma divertendosi", commenta Matteo Conti, direttore Marketing Strategico Amadori.