Amadori, patto coi cuochi

Il Gruppo Amadori, in occasione della sua prima partecipazione alla fiera TuttoFood a Milano con il corporate brand ‘Amadori - The Italian Protein Company’, ha annunciato la partnership con la Federazione italiana cuochi (Fic). Una collaborazione nata per promuovere la cultura italiana del buon cibo, unendo la qualità dell’offerta del Gruppo all’arte e alla creatività dei professionisti della ristorazione.

La Federazione italiana cuochi è un punto di riferimento per moltissimi cuochi professionisti, chef patron e ristoratori. Una rete capillare sul territorio che grazie a 96 associazioni provinciali, 20 unioni regionali e 14 associazioni estere sostiene la valorizzazione della cucina italiana.

L’obiettivo della partnership è sottolineare l’importanza di portare in tavola prodotti di alta qualità, provenienti da filiere italiane controllate, come Il Campese, il pollo Amadori allevato all’aperto, protagonista ideale nei menù della grande ristorazione. La collaborazione si propone di esaltare l’eccellenza agroalimentare italiana attraverso interpretazioni culinarie d’autore.

In foto, Rocco Pozzulo, presidente Federazione italiana cuochi, Flavio e Denis Amadori, e Carlo Bresciani, presidente FIC Promotion.