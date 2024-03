Amadori per la prima volta in Giappone a Foodex 2024

Il gruppo Amadori partecipa insieme al Consorzio ’Italia del Gusto’ alla 49esima edizione della più importante fiera del Food and Beverage in Asia, in programma da oggi fino all’8 marzo a Tokyo. Amadori è attualmente presente in oltre 30 Paesi fra Europa e Middle East per un fatturato export pari al 10% del totale commerciale, e mira ad incrementare le proprie performance sui mercati internazionali. Per farlo punta anche sul Far East, in particolare sul Giappone, facendo il suo debutto a Foodex 2024, 49a International Food and Beverage Exhibition, da oggi fino a venerdì 8 al Tokyo Big Sight. Sarà esposta l’attuale offerta di marca per il mercato nipponico: le referenze avicole impanate (“Le Birbe”, i nuggets, i filetti e le cotolette), i wurstel “100% Amadori”, a base di pollo e tacchino allevati senza uso di antibiotici, e i wurstel “Evviva”, tutti con carne 100% italiana. "Il debutto a Foodex – spiega Matteo Conti, Direttore Centrale Marketing Strategico – ha un valore strategico legato sia a obiettivi commerciali che all’individuazione di nuovi trend di consumo".