Amadori: "Tante opere completate"

Alberto Amadori, capogruppo di ’Fare Insieme Savignano’, replica alla consigliera e coordinatrice di Fratelli d’Italia Kitty Montemaggi che, commentando il consuntivo 2024, ha detto che i progetti sono fermi, il bilancio è in ordine ma immobile perché privo di investimenti e che manca di visione. "Diverse opere citate da Montemaggi sono state già completate come la biblioteca di palazzo Vendemini, inaugurata a novembre, così come è stata completata più recentemente la riqualificazione di viale della Libertà, mentre il Parco di Valle Ferrovia, i posti di nido dell’asilo Vittorio Emanuele e il Cau saranno disponibili per la comunità nei prossimi mesi". Continua il consigliere Amadori: "Se poi volesse leggere il bilancio consuntivo 2024 e il suo rendiconto, certificato con giudizio positivo dall’Organo di Revisione Contabile, scoprirebbe che sono oltre 6 milioni di investimenti che non mi sembrano proprio un esempio di immobilismo, considerata anche la ricordata piscina all’aperto, la riqualificazione di piazza Castello e l’isola pedonale flessibile per citare solo alcuni progetti che troveranno adeguati finanziamenti nei prossimi anni". Sulla assenza di visione Amadori chiede alla consigliera Montemaggi di spiegare ai propri fan quali sarebbero i progetti di investimento da lei proposti visto che sia in consiglio comunale che sulla stampa è rimasta al consueto e ricorrente "ci vorrebbe ben altro o non sono una priorità".

Ermanno Pasolini