Amàndi Studio diventa showroom: "Il nostro sogno per gli innamorati"

"È un progetto che parla d’amore: l’amore per questo lavoro, certo, ma soprattutto l’amore per le persone innamorate, desiderose di coronare il loro sogno". Deriva da qui - dichiarano Michele Bertozzi e Clara Elizabeth Calitz, co-fondatori del brand di abiti da sposa Amàndi Studio - il nome del loro progetto: si chiamerà Amàndi Studio anche l’atelier-showroom che i due inaugureranno il 1° settembre prossimo, in Corte Botticelli 51. Cesenate lui, sudafricana e romagnola d’adozione lei, si sono conosciuti 15 anni fa, lavorando per la stessa maison del lusso.

In un periodo complicato per il settore moda, com’è nata l’idea di lanciare un nuovo brand di abiti da sposa?

"La nostra è stata una scelta ponderata. Siamo entrambi vicini ai 40 anni e abbiamo maturato un’esperienza solida nell’ambito del fashion: è il momento giusto per provare a camminare da soli. È un sogno che inseguivamo da tempo".

Qual è il valore aggiunto di Amàndi Studio rispetto ad altri marchi del settore?

"Vogliamo rendere ogni donna realmente protagonista del proprio matrimonio, coinvolgerla nel processo creativo. Quindi proporremo soluzioni combinabili, personalizzabili in base a gusti ed esigenze di ognuna, non capi finiti".

Un abito ‘componibile’, insomma.

"A ispirarci sono le giovani generazioni, sempre più attente, consapevoli e intenzionate ad affermare il proprio talento creativo. Le spose che incontriamo ogni giorno ne fanno parte a pieno titolo: desiderano un abito che parli davvero di loro".

Contemporaneamente allo showroom, aprirete una vetrina (per la sola esposizione dei capi) in via Zeffirino Re.

"Replicheremo un esperimento già fatto con successo durante la fiera di San Giovanni, lo scorso giugno. Il nostro obiettivo, nel lungo periodo, è creare attorno al nostro brand una vera e propria comunità locale".

In che senso?

"Il nostro territorio pullula di competenze artigianali di ogni tipo, che oggi rischiano di disperdersi: l’idea è valorizzarle prima che sia troppo tardi. È la stessa ragione per cui abbiamo scelto Cesena – e non Milano, ad esempio - per avviare il nostro progetto".

Meglio una città a misura d’uomo?

"Le persone si stanno allontanando dalle grandi città, non solo per ragioni di insostenibilità economica, ma anche per tornare a una dimensione più autentica, fatta di rapporti umani veri, di valori condivisi. Cesena, come altri centri della Romagna, è una realtà in cui si può ancora rallentare per godere della bellezza della vita".

Maddalena De Franchis