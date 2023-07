Amarcord Savignanese, parlando del calcio che fu

di Ermanno Pasolini

Ricordando i bei tempi passati della Savignanese calcio quando ancora Covid e guerra non c’erano. Così 24 ex dirigenti, tecnici, giocatori si sono ritrovati all’osteria ’Sottomarinogiallo’ di Savignano per una serata all’insegna del "Ti ricordi?", parlando del calcio degli anni passati con l’amato ex mister Oscar Farneti.

L’avvocato Marco Marconi, 59 anni, è stato una prima volta alla guida della Savignanese dal 1994 al 2010 e poi è tornato alla massima carica societaria nel 2016 restando fino al 2020: "Ho aderito volentieri all’invito di Giuseppe Rocchi per avere l’occasione di rivedere tanti amici che non incontravo da tempo. Speriamo di potere tornare a frequentarci su qualche campo di calcio perchè ne sentiamo tutti la mancanza".

Oscar Farneti è legato al mondo sportivo savignanese fin dal 1992. Nato a Cesena, dove tuttora vive, nel 1959, Farneti ha iniziato la sua carriera da calciatore nella stagione ’74-’75. Da allenatore ha iniziatonel 1992 proprio a Savignano, dove è rimasto due stagioni per poi farvi ritorno nel 2005-2006 rimanendo ininterrottamente fino al 2020, portando nel 2018 i gialloblu in D per la prima volta nella loro storia iniziata nel 1932. Poi nel 2020 si è dimesso e nella stagione calcistica appena finita ha allenato il Russi che milita in Eccellenza. Dal maggio 2018 Oscar Farneti è cittadino onorario di Savignano: "Ho accettato con entusiasmo di partecipare a questa serata e di rivedere persone a cui sono ancora estremamente legato. Oltre ai risultati, a Savignano ho conosciuto persone di cui sono stato, sono e sarò amico per sempre".

Giuseppe Rocchi da sempre vicino all’ambiente della Savignanese, dopo 20 anni passati a fare il general manager della Juniores, nel 2018 ha lasciato le redini dei gialloblu. Rocchi è stato una punta di forza del bilancio della Savignanese in quanto ogni anno è sempre riuscito a dare in prestito o vendere ad altre squadre, dai 30 ai 50 giovani con lo scopo di farli giocare nei vari campionati. E’ lui che insieme a Ottavio Nicolini, responsabile del settore giovanile, hanno preparato la serata: "Mi ero ripromesso già nei mesi scorsi che avrei organizzato una rimpatriata con tutti coloro che hanno lavorato con me nella Savignanese. Con immenso piacere li ho ritrovati quasi tutti. E’ stata una serata indimenticabile, il più bel regalo per i miei 85 anni con tre ore passate a ricordare i momenti magici". Alla serata era presente anche Nicola Dellapasqua vicesindaco e assessore allo sport: "Mi ha fatto un piacere immenso ritrovarmi con tutti questi amici. E poi per me che ho 36 anni, è stato una piacere ascoltare tanti aneddoti sui gialloblu che spesso solo a tavola vengono fuori".