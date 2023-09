Ambiente e innovazione, dialogo tra esperti e nuove generazioni

Millenials e giovani imprenditori si confronteranno nel prossimo Forum Young, dal titolo ’Se non ora, quando?’. Con questo provocatorio titolo, Forum Young annuncia l’evento previsto il 9 novembre.

Un incontro volto al networking infra generazionale, a condividere e realizzare progetti. Forum Young System nasce nel 2019 con una giornata di incontro e confronto fra oltre 350 Millennials e oltre 40 imprenditori e figure di eccellenza. Un momento che ha testimoniato quanto sia importante un’attività di reverse mentoring fra le figure affermate e le innovazioni giovanili. Negli anni, della pandemia, Forum Young ha continuato a realizzare incontri, divenendo uno spazio multi-generazionale on e off line. Quest’anno l’evento sarà a novembre a partecipazione diretta. Le iscrizioni sono aperte. La nuova edizione del Forum Young, dedicato a giovani innovatori e imprenditori, è in programma presso la sala polifunzionale della Fiera di Cesena.

L’evento, organizzato da Pleiadi International e Gerebros, si propone di mettere sullo stesso piano giovani talenti, esperti e menti creative per una giornata dedicata appunto all’innovazione, all’ambiente e alla creatività. L’obiettivo è di generare contatti importanti che diano il via a un network continuo.

Il programma dell’evento includerà una serie di think tables tematiche, ciascuna dedicata a un argomento rilevante nell’ambito dell’innovazione e dell’ambiente, con un’attenzione particolare all’inclusione come motore di cambiamento. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi, condividere idee e progetti, e dare vita a un dialogo costruttivo attraverso sessioni coinvolgenti e interattive. avranno come filo conduttore i due drivers dell’evento: tecnologia e ambiente. Parteciperanno relatori young e senior, che porteranno testimonianze, esperienze e progetti di successo. Saranno inoltre presenti consulenti e mentor per agevolare il dialogo.