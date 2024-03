Ambra nei panni di ’Olivia Danaro’ a Cesenatico

Ambra Angiolini è la protagonista di uno dei principali spettacoli di prosa della stagione invernale del teatro comunale di Cesenatico. L’attrice, scoperta e lanciata da Gianni Boncompagni come conduttrice televisiva all’inizio degli anni Novanta, a 46 anni si presenta in grande forma. Sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, mercoledì sera porterà in scena "Oliva Denaro", un lavoro tratto dal romanzo di Viola Ardone. In questa trama c’è una storia vera e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore". Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. All’inizio Oliva è una quindicenne che, nell’Italia del "matrimonio riparatore", cerca il suo posto nel mondo. In un universo che sostiene che "la femmina è una brocca e chi la rompe se la piglia", Oliva ci narra, ormai adulta, la sua storia a ritroso, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore soprattutto perché inedita e rivoluzionaria, rifiuta la classica "paciata" e dice no alla violenza e al sopruso.

Una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie), e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa. Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Un padre che frequenta il silenzio e il dubbio, ma che riuscirà a dire alla figlia "se tu inciampi io ti sorreggo", e una madre che, dapprima più propensa a piegarsi alla prepotenza e al fatalismo, riuscirà infine a spezzare le catene della sottomissione e della vergogna. Al teatro di Cesenatico si vive dunque un fatto di cronaca e di violenza purtroppo ancora attuale, tenuto conto sino al 1981 lo stupro in Italia era considerato solo oltraggio alla morale e non reato contro la persona. Ma c’è anche un messaggio di speranza, di libertà e civiltà. L’appuntamento ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni dall’apertura delle prevendite. Potranno quindi trovare un posto soltanto le persone che approfittano di eventuali disdette. A tal riguardo il botteghino del comunale di Cesenatico aprirà alle 19.30 di mercoledì. Giacomo Mascellani