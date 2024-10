Prosegue l’impegno per la comunità della Fondazione Marta Rossi, che supportata dalla Gianvito Rossi e dalla famiglia, ha acquistato una nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana Comitato di Cesenatico. L’ambulanza, già operativa, è un modello Fiat Ducato QTX progettato per accogliere un’innovazione esclusiva. L’operatività della nuova ambulanza avverrà nell’ambito territoriale che comprende i comuni di Cesenatico, San Mauro Pascoli, Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo e Savignano sul Rubicone dove il Comitato di Cesenatico presta il servizio di trasporto sanitario in emergenza-urgenza e trasporto infermi per il tramite della Convenzione con l’Ausl della Romagna. Dice Gianvito Rossi, presidente della Fondazione Marta Rossi: "Io e la mia famiglia abbiamo instaurato con la mia terra natia un legame profondo, di cui la Fondazione Marta Rossi vuole essere testimone e parte attiva".