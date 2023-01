Ambulatori riservati a chi ha ancora l’obbligo del tampone in uscita dalla malattia

Eliminato l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolamento di 5 giorni per la gran parte dei cittadini positivi al virus, anche in Romagna viene riorganizzata l’attività di esecuzione dei tamponi diagnostici. Da lunedì 16 gennaio cambiano gli orari dei Drive Trough che restano attivi su tutto il territorio romagnolo, mentre aprono gli ambulatori per i tamponi riservati ai soggetti per i quali resta l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolamento, ossia le persone immunodepresse, le persone positive che sono giunte dalla Cina e gli operatori sanitari. A Cesena il Drive Trough della fiera resta attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12, e il venerdì dalle 14,30 alle 16,30. Per le persone a cui resta l’obbligo del tampone di fine isolamento viene attivato a Cesena un Ambulatorio Guarigioni in via Marino Moretti 99, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 12 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16. Vale evidenziare che gli ambulatori sono riservati esclusivamente alle persone appartenenti alle tre categorie sopradescritte e verrà chiesto al cittadino di documentare la propria condizione.