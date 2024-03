America Graffiti si trasforma in sala studio: a tavola libri al posto dei menù

Cesena, 3 marzo 2024 – Ormai lo conoscono in tanti, soprattutto giovani e giovanissimi. La grande statua di Elvis all’ingresso, le targhe della Route 66 appese alle pareti, le piastrelle del pavimento a scacchiera bianche e nere. Da domani però l’atmosfera di America Graffiti (il locale cult che si affaccia su piazza Aldo Moro, nella zona della stazione ferroviaria) ispirata alla moda degli Stati Uniti che furono, si arricchirà di una nuova prospettiva: nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, niente musica, niente pannelli luminosi e niente menù: via libera ai libri di testo nei quali immergersi, da soli o in compagnia.

Il ristorante si trasformerà infatti – grazie a un progetto sperimentale realizzato in collaborazione col Comune – in una nuova aula studio ad accesso gratuito, la America Student Hall. "La scelta – spiega Paolo Santandrea, titolare del locale – è arrivata per dare risposte a una necessità del territorio, allargando un progetto che nei fatti era già nato. La prima a sfruttare questi spazi per motivi diversi da quelli ‘tradizionali’ è stata mia figlia Francesca: studiare a casa la annoiava e così decise di provare qui, facendomi compagnia negli orari di chiusura del ristorante, quando l’ambiente si trasforma, venendo avvolto dal silenzio. Gli spazi sono ampi e molto ben illuminati e ci sono tanti posti dove sedersi, da soli o in compagnia. In effetti ne hanno approfittato anche tanti ragazzi che hanno lavorato o che lavorano con noi e nel frattempo sono iscritti all’università. Tra un turno e l’altro, molte volte li ho visti mettere mano ai libri. Mi ha sempre fatto piacere e dunque l’idea di allargare questa possibilità alla città mi ha subito convinto. Non per ragioni commerciali, lo ribadisco con forza, perché durante gli orari dell’aula studio il ristorante sarà chiuso. Resterà aperto per scopi di servizio soltanto l’angolo bar, con scontri riservati agli studenti".

Ci saranno il wifi gratuito e le ‘torrette di ricarica’ per dispositivi elettronici sui tavoli. Il locale, aperto nel 2013, ha fino a oggi ha fornito la più efficace e concreta risposta ai problemi di degrado dell’area, contribuendo a riqualificare l’angolo del cosiddetto ‘anfieteatro’, che prendeva il nome dalla struttura in mattoni poi rimpiazzata appunto da Americas Graffiti. "L’intento – ha aggiunto Santandrea – è quello di continuare su questa strada, offrendo sempre nuove risposte a favore non dei clienti, ma di tutti i cesenati. L’operazione per noi avrà un costo, ma non tutti gli interventi devono essere valutati soltanto nell’ottica economica. Per questo abbiamo sposato il progetto con grande entusiasmo".

Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco Enzo Lattuca: "In una zona particolarmente vocata allo studio e al mondo della scuola questo nuovo servizio, del tutto sperimentale, rappresenta un ulteriore tassello del percorso sviluppato insieme alle realtà scolastiche e universitarie che convivono nella zona della stazione. Quest’area nel corso dei prossimi anni sarà al centro di un percorso di riqualificazione urbana e sociale che, auspichiamo, restituirà nuova vita a un luogo che di fatto rappresenta l’ingresso della città. Si tratta inoltre di un servizio accolto positivamente dalle associazioni studentesche, proposto per rispondere alle esigenze dei giovani, ma anche per prevenire, nel contesto, lo sviluppo di episodi di degrado. Fondamentale, ancora una volta, è stata la collaborazione di Paolo Santandrea di America Graffiti".