Cesena, “cacciata da casa mia a 82 anni, non so dove andare”

Cesena, 15 novembre 2024 – Fuori di casa a 82 anni e senza un posto dove andare. “Sono sessant’anni che vivo al Monte, ora la mia abitazione è stata venduta all’asta per 168mila euro e il 20 novembre dovrò traslocare. Non so dove andare e non mi merito tutto questo”.

Marisa Bertozzi racconta la sua storia tormentata, iniziata 9 anni fa con la richiesta di risarcimento per appropriazione indebita dopo la morte di una cara amica, la celeberrima ‘Bruna di Ponte Pietra’, a cui Marisa sostiene di aver prestato aiuto per tutta la vita, fino ai suoi ultimi giorni.

Marisa ha affrontato una causa in primo grado a cui è seguita la condanna di risarcimento per 100mila euro, ma non avendo adempiuto alla sentenza la sua casa è andata all’asta. Marisa Bertozzi si proclama innocente e attende con ansia la causa d’appello il 26 novembre, dove la sosterrà il legale Mauro Pacilio. “Ma anche se vinco l’appello – dice Marisa – la casa indietro non ce l’avrò più”.

La storia di Marisa è legata a quella di una donna molto conosciuta in città e deceduta nel 2015. Si tratta di Bruna Foschi, nota come la Bruna di Ponte Pietra. Tanti si rivolgevano a lei e la chiamavano ‘la maga di Ponte Pietra’, anche se lei quel titolo lo rifiutava con sdegno.

Chi era ‘la Bruna di Ponte Pietra’

“Bruna era una sensitiva – spiega Marisa – faceva la cartomante e aveva il dono dell’ascolto. La gente andava da lei e parlava dei suoi problemi e Bruna risolveva le pene d’amore e gli impicci di salute. A lei si affidavano migliaia di cesenati che la attendevano fino a tarda notte davanti a casa per avere un consulto. Era una persona d’oro a cui non piaceva essere chiamata maga, né tanto meno cartomante. Con lei ho passato tante notti fino all’alba”.

La donna non dava appuntamenti ma riceveva chiunque le si presentasse davanti ed era disposta a parlare e ascoltare. Le file davanti alla sua porta ai tempi d’oro degli anni Novanta erano chilometriche. Non chiedeva una tariffa fissa ma soltanto un’offerta libera e nonostante questo riusciva a mettere da parte un bel gruzzoletto, tanto che anche la guardia di finanza in passato si interessò alla sua vicenda.

La storia d’amicizia

“Io e la Bruna eravamo come due sorelle – ha detto Marisa Bertozzi – quando si è ammalata ho iniziato a passare le notti in bianco con lei, l’ho aiutata a consultare gli specialisti e ho speso soldi per aiutarla a guarire. Ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La Bruna era una donna generosa e aveva poca dimestichezza col denaro, tanto che, solo grazie al credito che avevo personalmente in banca, l’ho aiutata ad aprire un conto corrente intestato a suo nome su cui avevo la delega ad operare per cifre modeste. Non ho mai preso soldi alla Bruna, ma al contrario, gliene ho dati tanti durante la sua malattia e anche prima. Avevo chiesto un prestito in banca che mi è servito per aiutarla. Invece sono stata accusata di appropriazione indebita. Mi sento tradita dalla giustizia perché sono totalmente innocente e ora rischio di finire in strada. Non so cosa sarà di me”.

Marisa Bertozzi, che lavorava nella compravendita immobiliare, è stata amica, consulente, assistente (era considerata la ‘tesoriera’ della Bruna, ma lei nega questo ruolo). Anzi, dalla ‘sensibile’ di Ponte Pietra dice di “aver ereditato solo guai”.