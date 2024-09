Amichevole amara, vince il Parma

Sabato prossimo per il quarto turno del campionato di Primavera 1 il Cesena, allenato da Nicola Campedelli, incontrerà il Bologna alle 13 al centro sportivo Crespellano. In preparazione di questo impegno, ieri, i giovani bianconeri hanno affrontato in amichevole il Parma che si è imposto col risultato di 2 a 0. Nicola Campedelli ha deciso di non utilizzare Coveri e Perini dando spazio in avanti a Cavaliere, uno degli ultimi ad essere tesserati e Tampieri. Il primo tempo si è chiuso sullo 0 a 0, le reti sono arrivate nella ripresa quando i cambi decisi da Nicola Corrent hanno impresso la svolta decisiva. Al secondo minuto Plicco che aveva sostituito Nardozi ha rotto l’equilibrio, al 45’ poi ci ha pensato Marchesi che poco prima della mezz’ora aveva sostituito Castaldo a raddoppiare. Il Cesena le occasioni da rete le ha prodotte ma non le ha tradotte in gol, va detto che Cavaliere e Okolo ci sono andati molto vicino ma entrambi hanno colpito i pali della porta del Parma.

È chiaro che in incontri come questo il risultato riveste una importanza relativa, nel caso del Cesena poteva contare sul piano della fiducia. Finora in campionato sono arrivate tre sconfitte; due delle quali quelle contro Fiorentina e Sassuolo troppo punitive rispetto alle prestazioni mostrate. Come ha detto Nicola Campedelli al termine dell’incontro col Sassuolo serve migliorare in certe situazioni, il tecnico ha fatto capire che forse il campionato scorso nel quale la sua squadra spesso ha vinto senza correre troppi rischi ha fatto perdere un po di quella percezione del pericolo che in fase difensiva ti fa stare sempre all’erta.

Roberto Daltri