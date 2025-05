Amici di casa insieme,. Laboratorio . Riattivamente

L’associazione Amici di Casa Insieme, organizza un ’Laboratorio Riattivamente’ a Montiano, alla sala ex pescheria, in piazza Garibaldi 16. E’ dedicato a persone dai 65 anni di età in su, che desiderano trascorrere del tempo in compagnia e allenare la memoria, tramite attività stimolanti, divertenti e creative. È rivolto a persone con demenza lieve e moderata, ma anche a persone in salute. Gli incontri si terranno il venerdì dalle 9 alle 11 dal 16 maggio al 18 luglio. I posti sono limitati. Iscrizioni: 320 6967089, giulia.salvi@amicidicasainsieme.it.