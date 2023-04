Amministrative 2024 Pallino a FdI, Casali in lizza

L’attivismo del coordinatore comunale Luca Lucarelli e di tutti gli esponenti territoriali di Fratelli d’Italia, a partire dall’on. Alice Buonguerrieri, coordinatrice provinciale, sta provando a sopperire al fatto che il primo partito di governo non è presente a Cesena in consiglio comunale, eppure è a lui che spetta prendere il pallino in mano per avviare la definizione complessa dell’alleanza di centrodestra per le comunali del 2024 con lavorio crescente sotterraneo già avviato da un paio di mesi almeno.

La Lega, che gode di maggior radicamento ed è presente con quattro consiglieri in Comune, fra cui la capogruppo Antonella Celletti e Enrico Sirotti Guadenzi, è la prima interlocutrice politica di Fratelli d’Italia insieme a Forza Italia, rappresentata dal commissario provinciale Luca Bettini, che fu il primo consigliere comunale azzurro a Cesena nel 1995.

Un ruolo non marginale nel cantiere del centrodestra per le amministrative dell’anno prossimo o riveste anche la lista civica Cambiamo il cui capogruppo Andrea Rossi nel 2019 portò al ballottaggio Enzo Lattuca, evento mai avvenuto prima a Cesena.

Marco Casali, elemento di spicco di Fratelli d’Italia cesenate, ed ex consigliere comunale quando militava in Forza Italia, è tra i nomi che circola come possibile candidato sindaco, con un profilo su cui sarebbe possibile ottenere convergenza. Qualche chances vengono attribuite al cattolico Stefano Spinelli, nel 2020 candidato per Fratelli d’Italia alle regionali e negli utlimi tempi con un ruolo più defilato, ma che gode di buona reputazione anche nel fronte centrista.

Le forze civiche, al netto di Cambiamo che si ripresenterà alle urne, sembrano in questa fase segnare il passo e al momento non costituire un serbatoio privilegiato a cui attingere per il candidato sindaco.

Con una certa insistenza circola il nome di Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate, liberale vicino all’area di centrodestra che gode dell’apprezzamento e della considerazione dei partiti della coalizione e che in città ha accresciuto notorietà e considerazione dopo la positiva esperienza come presidente della rinascita del Cesena Fc.

Tra i cattolici del centrodestra, a Romano Colozzi, 73 anni, ex assessore alla Regione Lombardia, non mancano titoli, ma pare poter giocare al massimo un ruolo di suggeritore dietro le quinte, mentre sarebbe da verificare la eventuale disponibilità di Enrico Castagnoli, consigliere comunale di Cambiamo.

Il pallino in mano, come si è detto, è chiamato dalla congiuntura nazionale a tenerlo Fratelli d’Italia, ma con tutta l’accortezza, il tatto e la sapienza richiesti quando ci si adopera, non da soli ma a folti manipoli, ad una complessa impresa collegiale.

Andrea Alessandrini