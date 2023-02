"Amministrative: dialoghiamo con terzo polo, popolari e libdem"

Si è tenuto ieri il congresso della consociazione e dell’Unione comunale del Pri di Cesena, di cui è segretario Romano Fabbri (nella foto). È stato ricordato con commozione il compianto Mauro Guidazzi, anima dell’edera cesenate deceduto nell’aprile 2022. Al termine dei lavori svolti nella sede del partito a Martorano è stata votata una mozione. Il Congresso della Consociazione e dell’Unione comunale del Partito repubblicano interviene sulla situazione politica nel territorio.

"Sul piano locale – afferma – il Pri di Cesena auspica l’apertura a breve, in vista delle elezioni amministrative che si terranno del 2024, di un confronto programmatico con i soggetti politici che si identificano nelle politiche del costituendo Terzo Polo, con i Liberaldemocratici, i Socialisti, +Europa, i Popolari per Cesena e le liste civiche che affrontano programmaticamente i temi della città". "Su questa premessa - prosegue la mozione - il Pri intende aprire un cofronto politico serio con le attuali forze politiche di maggioranza al fine di verificare la sussistenza delle condizioni politico-amministrative per poter proseguire con rinnovati accenti sulle istanze repubblicane il percorso amministrativo per il buon governo della città". Sull’operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Lattuca (Pd) in cui il Pri è alleato con in giunta l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini "il congresso giudica positivamente l’operato della giunta a cui i repubblicani danno un proprio proficuo contributo auspicando, tuttavia, una più convinta attenzione alle concrete proposte del Pri". Tra queste figurava al momento dell’alleanza con Lattuca la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro storico, ancora lettera morta.

Luca Ferrini, candidato per il terzo Polo nel collegio uninominale di Forlì-Cesena alle elezioni politiche del settembre scorso, si è dimesso circa un mese fa da coordinatore provinciale del Terzo Polo, perché il Pri non è d’accordo con Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi nel creare un partito unico.

Nella prima riunione della direzione del Pri verrà nominato il nuovo segretario comunale e di consociazione. Romano Fabbri potrebbe succedere a sé stesso. Fino ad allora il referente è il presidente dell’assemblea, Africo Morellini.