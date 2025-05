Amministrazione al lavoro per riavere la Conserva Battistini

Il Comune vuole acquistare un’antica Conserva di proprietà privata. Si tratta della Conserva Battistini, un immobile che si trova in piazza delle Conserve nel cuore del quartiere E Mont e che rappresenta un edificio dal grande valore storico e culturale. Negli ultimi mesi l’Ufficio patrimonio ha lavorato insieme alla giunta comunale per permettere all’ente di rientrarne in possesso in quanto legittimo proprietario, come testimoniano gli atti documentali risalenti al 1940. Il problema è che all’epoca non vennero fatte tutte le necessarie trascrizioni, per cui il bene risulterebbe di proprietà di una donna della famiglia Battistini, la quale la cede gratuitamente al Comune per rimettere le cose a posto. La Conserva Battistini è un vecchio manufatto convertito ad abitazione, che necessita di un profondo e radicale intervento di risanamento. È situata sul retro della Conserva Biagini già inclusa all’interno del patrimonio comunale, dove ogni anno viene allestita la Natività del Presepe delle Conserve. Sul progetto interviene l’assessore Jacopo Agostini: "Assieme agli uffici abbiamo fatto partire questo percorso, che contiamo di chiudere in tempi brevi, grazie anche alla collaborazione con la proprietà, con cui abbiamo un dialogo proficuo intensificato di recente. Questa prima acquisizione è un passo verso la riqualificazione di una zona importante del centro storico e stiamo lavorando per intervenire anche su altre situazioni, sempre dialogando con i privati". La proposta è già stata approvata in consiglio comunale il mese scorso e l’iter dovrebbe concludersi a breve.

g.m.