Amministrazione faccia a faccia coi cittadini: inizia il tour dei quartieri

Il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta comunale hanno organizzato una serie di incontri in tutti i quartieri di Cesenatico, che sono di fatto delle assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza, per dei momenti di ascolto, dialogo e confronto.

Riparte così il tour strutturato per cercare di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Si comincia lunedì 19 febbraio a Madonnina-Santa Teresa, a partire dalle 20.30 nel salone della parrocchia di Santa Maria Goretti, poi giovedì 22 febbraio, sempre alle 20.30, sarà la volta di Sala al Cineteatro Letizia, mentre martedì 5 marzo a Bagnarola l’appuntamento è nella sala della parrocchia affacciata sulla via Cesenatico. Il 7 marzo la giunta incontrerà i cittadini a Cannucceto nella sala parrocchiale, lunedì 11 marzo è fissato l’incontro per Ponente e Zadina al Museo della Marineria, giovedì 14 marzo per Villalta e Borella l’assemblea si terrà nella scuola elementare "Ricci Ortali" sulla via Cesenatico, martedì 19 marzo per Valverde e Villamarina la riunione sarà al Polo scolastico di Villamarina in viale Litorale Marina e la chiusura del tour è in calendario mercoledì 20 marzo per il quartiere Cesenatico Centro Boschetto, nella sala convegni del Museo della Marineria.

Per i residenti dei singoli quartieri, ma anche per gli operatori economici che hanno attività ed interessi nei rioni, è l’occasione di parlare direttamente con gli amministratori e chiedere di inserire determinati interventi fra le priorità. È dunque una buona occasione per albergatori, operatori balneari, ristoratori, titolari di bar e locali, negozianti, artigiani e agricoltori.

g.m.