Amministrazione Graziano: "I nostri primi tre anni"

A Longiano bilancio dei primi tre anni di legislatura della giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Graziano, Pd, con quattro milioni e mezzo spesi per opere pubbliche. L’incontro si è tenuto presso l’azienda agrituristica ’26Punto80’ nella frazione di Felloniche. Con il sindaco Mauro Graziano, 50 anni, responsabile della cooperativa che gestisce il mercato ittico di Cesenatico, c’erano gli assessori Sara Mosconi vicesindaca, Elisa Giannini, Sonia Bettucci e Lorenzo Campana. Ha aperto la serata Valentina Maestri segretaria del circolo Pd di Longiano: "Sono stati tre anni complicati con le conseguenze dell’alluvione, anche se per un motivo o per un altro ogni anno presenta le sue difficoltà nell’amministrare un paese".

Poi ha dato il via ufficialmente alla serata il sindaco Mauro Graziano: "Sono stati tre anni intensi, con la coda della pandemia, l’alluvione, il terremoto. Siamo riusciti a ottenere finanziamenti tramite il Pnrr, oltre 390mila euro per le asfaltature; abbiamo terminato i lavori nei giardini Giovanni Paolo II e quelli della pista ciclopedonale che collega Crocetta con la scuola. Abbiamo dato sussidi per le famiglie in difficoltà che sono in continuo aumento. Abbiamo aumentato l’esenzione Irpef per le persone con reddito fino a 15mila euro. Grande attenzione soprattutto per le scuole. Le richieste di aiuto purtroppo sono sempre di più".

Mauro Graziano ha detto che sono stati centrati due obiettivi importanti: "Siamo riusciti ad assumere il quarto vigile e questo ci permette di avere sempre la presenza di una pattuglia sul territorio e dà sicurezza ai nostri cittadini. Poi abbiamo otto targasystem nei punti nevralgici della città e una quindicina di telecamere fisse. Abbiamo cercato di lavorare a 360 gradi e siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto".

Da qui agli obiettivi futuri. "Siamo – ha continuato il sindaco – riusciti ad abbattere le liste di attesa negli asili e scuole materne. Abbiamo terminato la pista ciclabile che collega le frazioni di Crocetta e Ponte Osoedaletto. Abbiamo in programma la pista ciclopedonale fra Budrio e Ponte Ospedaletto e quella fra Crocetta e la zona industriale; l’adeguamento della scuola di Longiano capoluogo e l’antisismica dell’edificio comunale. Sono in corso i lavori sulla frana di via Felloniche e via Belvedere. Stiamo progettando la rotonda di Budrio sulla via Emilia con Gambettola e poi cercheremo i finanziamenti. E stiamo facendo la ciclopedonale che collegherà la frazione di Crocetta con via XI settembre". Per quel che riguarda la parte culturale ci saranno ancora tre importanti appuntamenti durante la stagione autunno-inverno: Halloween il 31 ottobre, ’La Longiano dei presepi’ con centinaia di presepi esposti in tutto il centro storico e la rassegna delle commedie dialettali al teatro Petrella.

Ermanno Pasolini