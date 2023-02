Amori e selfie con ’Cesena in love’

di Annamaria Senni

Si parla e si vive d’amore in attesa della giornata più romantica dell’anno: San Valentino. I percorsi del Savio promuovono ’amori e selfie’, un concorso fotografico e una passeggiata guidata per le vie di Cesena. Sull’onda della giornata degli innamorati, la ’Dmc Valle Savio-Ufficio Turistico’ di Cesena propone il contest fotografico ’Baci da Cesena’ (fino al 14 febbraio) e sabato 18 febbraio sarà la volta di ’Cesena in Love’, una proposta alla scoperta di Cesena e dei suoi luoghi magici.

Fra questi, il laboratorio dello scultore Leonardo Lucchi, che si affaccia sulla centralissima piazza del Popolo. Le sculture di Leonardo Lucchi, che saranno illustrate dallo stesso artista nel corso dell’incontro, rappresentano spesso leggiadre figure femminili, in equilibrio fra movimento e staticità. La visita continua con una passeggiata nel centro cittadino assieme a una guida che racconterà storie d’amore, cultura e passione di Cesena e dei suoi personaggi noti: dal Rinascimento del signore di Cesena Novello Malatesta, fino a inizio Novecento con l’amore di Renato Serra per la sua Fides.

Nel programma non poteva mancare, naturalmente, l’aspetto enogastronomico: alla fine del tour, ci sarà la possibilità di partecipare a uno speciale ed esclusivo aperitivo. La partenza è sabato 18 dall’Ufficio Turistico di Cesena, in piazza del Popolo, alle ore 16, e la durata è di due ore circa, più l’aperitivo facoltativo con degustazione. Il prezzo per partecipare è di 8 euro a persona (per un minimo di 15 persone) per la sola passeggiata guidata e 30 euro a persona con aperitivo compreso. Prenotazione obbligatoria: 0547 356327 oppure [email protected] (specificando nome, cognome e telefono).

Per partecipare al foto contest ’Baci da Cesena’ si dovrà pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto di un bacio fra due persone scattata in un luogo riconoscibile di Cesena, utilizzando gli hashtag #bacidacesena e #ipercorsidelsavio taggando il profilo Instagram dei Percorsi del Savio. La foto che alle ore 16 del 14 febbraio avrà totalizzato il maggior numero di like vincerà la partecipazione gratuita per le due persone oggetto della foto alla visita guidata Cesena in Love, con aperitivo compreso.