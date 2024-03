Ampliamento del canile. Rio Eremo, lavori ultimati con nuovi box e servizi

Una casa per cani di tutte le razze e i colori, una casa per ospitare i cani senza padroni. Una casa rinnovata in ogni sua forma, a norma e pronta per ospitare per molti anni ancora cani in cerca di adozione. Saranno conclusi tra poche settimane i lavori di ampliamento e di adeguamento del canile intercomunale di Rio Eremo dotato di nuovi box e di ulteriori servizi nell’ambito di un intervento complessivo di 275mila euro, 200mila di risorse comunali e un 75mila con un finanziamento regionale.

I lavori, progettati dal Settore lavori pubblici del Comune e avviati a maggio 2022 dalla ditta Impresa Costruzioni Antonini Gregorio & C. di Sarsina, sono serviti a rendere l’intera struttura maggiormente rispondente ai bisogni degli animali ospitati ma anche per mettere in sicurezza ulteriormente operatori e volontari agevolandone l’attività svolta. "Il canile intercomunale di Rio Eremo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è una struttura dedicata alla salute, al benessere e all’accoglienza degli animali. Nato con questo scopo, nel corso degli anni, grazie all’impegno degli uffici comunali preposti e alla dedizione della gestione, il nostro canile, così come condiviso da Acpa, è diventato una struttura modello per tutte le altre presenti sul territorio. Questo intervento ci restituisce una struttura rispondente alle nuove esigenze normative, rinnovata, più ampia grazie alle relative nuove aree dedicate e 49 box da destinare ai sequestri e alla quarantena degli animali, e ulteriormente funzionale non solo in riferimento al ricovero dei cani ma anche rispetto allo svolgimento di tutte le attività di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura degli animali abbandonati".

La struttura attualmente è gestita dalla ditta Obiettivo solidale Società cooperativa sociale onlus di Gatteo che collabora con l’Associazione cesenate Protezione animali (A.c.p.a.) e fa riferimento alle Amministrazioni comunali di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto.

"Nel corso degli ultimi mesi – commenta Dalila Riva presidente dell’Associazione Acpa – sono stati effettuati i lavori di correzione delle problematiche tecniche riscontrate negli ultimi incontri con l’Ausl. Dopo aver fatto presente che alcune parti delle nuove strutture non fossero sicure per lo svolgimento delle nostre attività, siamo contenti che molte problematiche siano state arginate". Con l’obiettivo di rendere la struttura ulteriormente funzionale sono state realizzate nuove strutture e box da destinare ai sequestri e alla quarantena, di cui fino ad oggi la struttura era priva. I nuovi box per la quarantena, sono stati realizzati con soluzione prefabbricate, provvisti di copertura e cuccia coibentata, dotati di pannellature laterali di separazione per impedire interferenza tra gli animali ospitati. Tutte le nuove recinzioni perimetrali a delimitazione delle aree in ampliamento e delle nuove aree di sgambamento, sono realizzate con rete metallica a maglia sciolta a forma romboidale e pali in ferro zincati. I cuccioli, gli animali adulti, i cani di piccola e grossa taglia saranno tenuti con la massima cura, ma ovviamente la speranza è che qualcuno di buon cuore decida di adottare un cane al canile. In aggiunta a questi interventi è stato ripristinato il vialetto che permetteva di passeggiare a monte del vecchio canile e lungo la via Sorrivoli ed è stato predisposto il viale lungo il quale saranno piantumate nuove alberature.