Ampliati i criteri per la vendita dei giornali

Creare le condizioni perché le edicole non scompaiano del tutto da Cesena, così come avviene sul territorio nazionaleL’amministrazione comunale ha assiurato di voler lavorare in questadirezione, e dopo che nel quartiere Borello ha chiuso i battenti l’ultima edicola, in novembre il Comune, con un avviso pubblico, ha interpellato i titolari degli esercizi del quartiere ad intraprendere l’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica.

Hanno risposto alcuni operatori ma, nonostante l’interesse, non avrebbero tutti i requisiti previsti dalla normativa. Una proposta infatti è stata presentata da un esercizio non compreso fra quelli indicati dal decreto legge, una seconda invece è a firma di un operatore che, pur essendo compreso, ha la disponibilità di una superficie dell’esercizio inferiore a quella indicata nella norma medesima.

"La situazione venutasi a creare nel quartiere Borello – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Luca Ferrini – si colloca in un quadro di impoverimento generale del mercato di giornali e riviste cartacee e di progressivo superamento dei tradizionali punti vendita, di fatto sostituiti dalla consultazione online delle notizie, che ha portato negli ultimi anni ad una considerevole diminuzione del numero complessivo di punti vendita esclusivi". "A Cesena – prosegue Ferrini – siamo passati da 24 edicole alle attuali 14. Nell’ipotesi in cui non dovessero pervenire istanze da parte di operatori che possiedono tutte le caratteristiche, apriremo un’interlocuzione con tutti gli operatori interessati al nostro bando per fare in modo che a Borello, e nel caso anche in altri quartieri, siano presenti attività di vendita di stampa quotidiana e periodica. Non possiamo permetterci di perdere questo servizio, che ha anche implicazioni non trascurabili di aggregazione e socialità".

Con una delibera la giunta comunale ha dato mandato al Settore Sviluppo Economico di pubblicare un avviso volto ad esplorare l’esistenza di manifestazioni di interesse sia da parte di operatori economici interessati all’apertura di punti di vendita di giornali e riviste esclusivi, sia da parte degli operatori economici interessati ad intraprendere l’attività di vendita non esclusiva di giornali e riviste.