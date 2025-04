Analisi delle prestazioni: Tavsan brilla, Ciofi e Shpendi deludono contro il Sudtirol

Klinsmann 6. Quasi mai impegnato nel corso della gara. Non benissimo in occasione del gol di Pyythia, dove si fa saltare da Odogwu.

Ciofi 5,5. Il principale colpevole nel gol del Sudtirol: è lui a tenere in gioco Odogwu prima di farsi saltare dallo stesso attaccante.

Prestia 6. Normale amministrazione per il centrale cesenate, non rischia troppo nel duello con le punte sudtirolesi.

Mangraviti 6. Valutazione simile a quella di Prestia. Il Sudtirol non riesce a rendersi pericoloso dalle sue parti.

Adamo 6. Corsa e impegno al servizio della squadra, gestisce bene alcuni palloni difficili. La cattiveria agonistica non manca mai (dal 33’ st Donnarumma 5,5. Manca l’appuntamento con la rete dell’1-2).

Francesconi 6. Fondamentale per i dettami tattici di Mignani, meno bene rispetto alle gare precedenti soprattutto in fase di impostazione. Ammonito dopo avere lisciato il pallone al quarto d’ora della ripresa.

Calò 6. I ritmi bassi del match constringono il centrocampo bianconero a un possesso palla spesso sterile. Sventa una minaccia su un corner avversario, ma per il resto poco da segnalare (dal 10’ st Antonucci 6. Qualche guizzo nella trequarti offensiva. Furbo a battere il corner velocemente e a liberare Tavsan nel gol).

Saric 6. Prova a rendersi utile in entrambe le fasi e si dimostra un leader carismatico in campo, seppure sia arrivato soltanto nel mercato di riparazione. Colpisce male una palla interessante in area di rigore, mentre viene leggermente disturbato da Francesconi su un tiro interessante dal limite parato a terra da Adamonis (dal 33’ st Mendicino 6. Non ha molto tempo per dimostrare le proprie qualità, sostituisce un esausto Saric).

Celia 6. Gara condizionata anche dall’ammonizione arrivata al 12’. Più timido rispetto alle ultime uscite, viene sostituito all’intervallo da Mignani (dal 1’ st Ceesay 6,5. Entra con grande temperamento e dimostra una condizione fisica invidiabile. E’ lui a creare l’occasione per Donnarumma con bel cross poco prima del recupero).

Tavsan 7. Si inventa il gol del pareggio con un destro, suo piede debole, all’incrocio dei pali che non lascia scampo ad Adamonis. La sua rapidità mette costantemente apprensione nella difesa di casa (dal 44’ st Bastoni sv).

Shpendi 5,5. Spesso lasciato solo a duellare con la retroguardia ospite, viene ben gestito da Pietrangeli. Primo tempo nervoso, ammonito per fallo di reazione.

Giacomo Lippi