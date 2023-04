Anarchici tenuti a bada dagli agenti Timore diffuso tra i negozianti

di Annamaria Senni

Badati a vista. Una trentina gli anarchici che si sono ritrovati ieri pomeriggio alle 15.30 alla Barriera, in fondo a corso Sozzi, per una manifestazione pubblica alla quale sono seguiti un corteo e una sfilata pacifica in corso Cavour e viale Bovio. A tenere sotto controllo gli anarchici c’erano una cinquantina di rappresentanti delle forze dell’ordine, poliziotti e carabinieri in divisa. All’arrivo dei manifestanti, muniti di striscioni con chiari riferimenti contro il 41 bis e a sostegno di Alfredo Cospito (come ’Alfredo libero, fuoco alle galere’), si è diffuso ieri un certo timore tra i negozianti del centro, che avevano deciso di tenere chiuse le serrande durante il passaggio dei manifestanti. Il timore era infatti che il sit-in potesse sfociare in scontri, danneggiamenti o atti vandalici, ma alla fine la manifestazione si è chiusa, fortunatamente, senza incidenti.

Lo spiegamento di agenti in divisa, oltre cinquanta, che avevano formato una barriera umana alla fine di corso Sozzi, ha probabilmente convinto i manifestanti a prendere un’altra direzione rispetto a quella in programma, e si è evitato che il corteo proseguisse lungo il centro storico, dove il sabato pomeriggio in tanti si ritrovano per lo shopping, per un caffè o una passeggiata. E così, dopo alcune ore intervallate da ’grida’ al megafono, i manifestanti sono ritornati a casa e le vie del centro, dove per un attimo si era diffuso un certo timore e diffidenza, sono ritornate a ripopolarsi come sempre.

Durante la manifestazione i temi toccati dagli anarchici sono stati: il ’no green pass’, gli eventi legati alla manifestazione del 13 novembre 2021, a seguito della quale tre anarchici finirono sotto processo per rapina aggravata e resistenza, e il sostegno all’anarchico Afredo Cospito e l’abolizione del regime di 41 bis e dell’ergastolo ostativo.