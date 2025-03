Ance Emilia divisa sul nuovo presidente

I costruttori emiliani divisi alle urne. Salvo colpi di scena, si profila uno scenario inedito per Ance Emilia con due cordate in lizza: una, guidata dal ferrarese Paolo Alberti Pezzoli (attuale vicepresidente dell’associazione) e l’altra dall’imolese Federica Zini, in quota ’Bologna’. La mancanza di una lista unitaria, come da prassi, è figlia della burrascosa uscita di scena del presidente Leonardo Fornaciari titolare della Tredil Bologna, che ha provocato una spaccatura tra i circa 400 associati di Bologna, Modena e Ferrara. Tutto nasce dall’appalto per la torre del Tecnopolo: un mastodontico progetto dove sono coinvolti anche colossi come Nvidia, Stmicroelectronics e Cisco. A Fornaciari è stato contestato di aver stretto interessi personali per realizzare il super appalto. Illazioni e attacchi rigettati dal presidente uscente ("accuse infondate"), ma su cui pende anche un’istruttoria dei probiviri.