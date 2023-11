Anche gli studenti delle superiori in piazza a favore delle donne

Una cinquantina di studenti delle scuole superiori di Cesenatico hanno manifestato per dire no alla violenza sulle donne (nella foto, un gruppetto).

Sabato in piazza Andrea Costa, un gruppo di alunni dell’Istituto ’Leonardo da Vinci’ che comprende il Liceo scientifico e delle scienze umane ’Enzo Ferrari’ e l’Istituto tecnico economico ’Giovanni Agnelli’, hanno dato vita ad un flash mob assieme al docente di attività motorie Gabriele Tani, il quale in precedenza aveva coordinato iniziative simili al Liceo Righi di Cesena.

Fra le varie studentesse, Maria Chiara Nunziatini della classe 5ªB del Liceo di scienze applicate, testimonia lo stato d’animo con cui i giovani liceali vivono questo problema che da qualche tempo è purtroppo all’attenzione nazionale: "Noi abbiamo aderito perchè è un progetto interessante e abbiamo pensato ad un balletto per il flash mob contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare i cittadini. Per questo è stata scelta la data del 25 novembre, che è proprio la giornata contro la violenza sulle donne. Oltre a danzare, abbiamo recitato diverse poesie di vari autori ed abbiamo registrato una diretta che abbiamo poi inviato a tutte le altre scuole. Il tema è sentito ed in classe i docenti ci fanno dialogare e leggere svariati testi, per prendere maggiore coscienza degli avvenimenti ed avere gli strumenti per metabolizzare i sentimenti, metabolizzarlo, capire e prevenire il problema. Parliamo molto e si deve veramente continuare a farlo, con l’obiettivo di far riflettere le persone, perchè non commettano azioni sbagliate e, se ne hanno per caso compiute, pensarci bene per non ripetere più l’errore. Vogliamo che queste tragedie si fermino e siamo contenti di fare qualcosa di attualità, che va oltre alla normale attività scolastica".

Giacomo Mascellani