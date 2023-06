Anche i disabili possono andare sott’acqua

di Giacomo Mascellani

Sulla spiaggia di Cesenatico è stato presentato il service al quale hanno partecipato alcuni dei Rotary Club più importanti della Romagna, per consentire l’acquisto di importanti attrezzature, da mettere a disposizione delle persone disabili e consentire a tutti di poter effettuare l’attività subacquea. Nello stabilimento balneare ’Praia Brasil’ sulla spiaggia di Cesenatico centro Levante, si è svolta la consegna della speciale attrezzatura subacquea, che permetterà appunto la pratica di questo sport anche alle persone con handicap motori, a conclusione del progetto ’La subacquea insieme’, ideato da Lucia Alessandri e promosso dal Rotary Club Valle del Rubicone, con il quale hanno collaborato i Rotary Club Cesenatico Mare, Cervia Cesenatico, Cesena, Cesena Valle Savio, Forlì e Forlì Tre Valli.

A disposizione dell’associazione Cesena in Blu, rappresentata dalla presidentessa Marta Milandri, ci sono quattro tute da sub in tessuto morbido per una facile e agevole vestizione, scarpe con comode chiusure a cerniera, pinne di varie dimensioni, cuffie, erogatori, corpetti ed altre attrezzature con un elevato standard di qualità e di sicurezza. In questo modo tutte le persone disabili saranno vestite dalla testa ai piedi. Alla presentazione, assieme ai rotariani dei club coinvolti nel progetto con in testa Giampiero Evangelisti del Rotary Club Valle del Rubicone, sono intervenuti l’ideatrice Lucia Alessandri, Marta Milandri, Nicola Gazza e dei soci di ’Cesena in Blu’ che già usufruiscono dei servizi del gruppo sportivo, come l’inossidabile Agnese giunta alle 100 immersioni, Cesare ed altri appassionati subacquei.

I disabili e le famiglie dei portatori di handicap che desiderano avere informazioni e provare l’attività subacquea, possono contattare l’associazione ’Cesena in Blu’ attraverso i riferimenti sul sito internet, oppure telefonare direttamente al numero 347-7210545. I corsi e le attività subacquee per i disabili sono completamente gratuiti, si paga infatti soltanto una piccola quota di iscrizione che include la necessaria copertura assicurativa. Il service del Rotary ha consentito di raccogliere complessivamente 4.800 euro. Fra le testimonianze raccolte dalla persone con disabilità, dai loro accompagnatori e dai loro cari, è significativo come l’acqua sia l’elemento che più di ogni altro azzera gli handicap, perchè in immersione, come detto i diretti interessati, si è veramente tutti uguali. In una società dove sempre più si parla di inclusione e di rendere i servizi sempre più accessibili, il progetto di Lucia Alessandri e concretizzato da Cesena in Blu con i Rotary Club, è un esempio concreto di crescita.