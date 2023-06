Anche il Club è risorto dal fango "Siamo qui grazie ai volontari"

Andrea Spinelli passeggia sul bordo della piscina, con davanti agli occhi l’acquascivolo giallo che da decenni è uno dei simboli del Club Ippodromo. La scala a chiocciola è sulla sinistra. Si sale fino in cima e si va. "A dire che qui 40 giorni fa invece dell’acqua nella quale fare il bagno, c’era un lago zeppo di melma e profondo tre metri, non ci si crederebbe". Ha ragione. Eppure eccolo lì, circondato dai bagnini di salvataggio, dalle sdraio e dal prato tagliato di fresco. "Siamo riusciti in un’impresa straordinaria grazie all’aiuto di tutta la comunità. A ripensarci, mi commuovo, come mi sono commosso quel sabato in cui, dopo giorni di lavoro incessante, avevamo deciso di tenere chiuso e recuperare un po’ le forze. E invece no, perché mi telefonarono per dirmi che ad aspettare dietro al cancello c’erano 400 volontari armati di badile e impazienti di dare una mano. Così siamo tornati in pista e abbiamo dato fondo a tutto quello che avevamo: abbiamo rifatto 900 metri quadrati di pavimentazione, rimosso la terra rossa dai campi di tennis e poi li abbiamo ricostruiti, un team di artigiani ci ha seguito per giorni, incessantemente, ricollegando filo per filo tutti gli impianti ai nuovi generatori. Abbiamo svuotato tre metri di melma dalla piscina e la abbiamo sostituita con l’acqua pulita, poi abbiamo azionato le pompe per il filtraggio che ovviamente però hanno subito ‘sputato fuori’ il fango precedentemente assorbito, risporcando tutto. E così abbiamo ricominciato".

La città ha risposto, non solo sul momento, ma anche sposando la causa della gestione: "Siamo riusciti ad aprire il centro estivo il 12 giugno, il giorno che avevamo fissato prima dell’alluvione e la settimana dopo abbiamo aggiunto anche l’operatività della piscina. La città ci ha aspettato e poi ci è corsa incontro". Tutto passato? No, ovviamente. Intanto perché il grande sforzo ha coinciso anche con un importante investimento, di circa un milione di euro, soltanto una parte del quale era già stato programmato negli scorsi mesi. E poi perché i lavori da fare sono ancora tanti: in queste ore ci si sta concentrando sul campo da calcetto, poi verrà la palestra, per la quale serviranno mesi. "Un tassello alla volta, tutto tornerà come prima. E anche meglio. Il prossimo passo è già dietro l’angolo: venerdì 30 giugno, organizzeremo uno dei nostri eventi di punta dell’estate, la ‘cena a un metro’: sarà qui, sul nostro grande prato. E’ già tutto esaurito".

Luca Ravaglia