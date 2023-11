"Anche il Comune ci metta del gas"

Il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini resta in tema: "Visto che siamo qui a parlare di motori, chiediamo anche all’amministrazione comunale di ‘metterci del gas’, nell’ottica di un ulteriore rilancio del quartiere fieristico. Abbiamo già investito oltre cinque milioni di euro di nostre risorse per migliorare la struttura e renderla più accattivante e funzionale per espositori e visitatori e attualmente stiamo portando a termine un ulteriore intervento da 600.000 euro riguardante la copertura dei tetti con pannelli fotovoltaici. Certe altre opere però, altrettanto importanti, non sono di nostra competenza". Il riferimento è per esempio alla richiesta di realizzare una fermata ad hoc dell’autobus, traguardo che si potrebbe realizzare tombinando un fosso: "Sarebbe un risultato importante – rilancia Piraccini – perché permetterebbe di avanzare la richiesta di potenziare le corse in zona, rendendo così più accessibile l’intera area coi suoi servizi. Il collegamento diretto tramite mezzi pubblici è di fondamentale importanza per un centro fieristico. Intervenire per rendere più curata e accattivante l’area esterna rappresenterebbe un ulteriore punto di forza". I numeri danno ragione alla Fiera, con un calendario di eventi che in pratica da settembre a oggi è sempre stato pieno con alcune date che hanno ospitato fino a tre appuntamenti contemporaneamente.