Anche la Meloni al camper dei Lions

Alla giornata inaugurale di Expoaid di Rimini di fronte all’entrata del centro congressi, c’era il camper del Lions Club International, una unità mobile adattata per eseguire visite mediche di prevenzione di malattie come il diabete. Anche il Lions Club del Rubicone ha partecipato. Un momento emozionante è stato quando Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, si è avvicinata al camper dei Lions e, scusandosi per il poco tempo, invece di misurarsi il valore della glicemia, ha scambiato con i soci Lions alcune parole ee si è lasciata fotografare per nulla infastidita dalla presenza di tanti soci che le volevano stringere la mano.

e.p.