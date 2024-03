Anche l’arte corre in difesa dell’universo femminile. L’intervista degli studenti al pittore Kalo Mancuso

Anche l’arte, suggerisce la professoressa Amadori, può ingentilire i comportamenti degli uomini e sensibilizzare le persone. Per questo, gli studenti hanno contattato il pittore siciliano Calogero Mancuso che nel periodo della festa della donna prenderà parte alla mostra collettiva ’Oscillazioni immaginarie’: un evento incentrato sui temi del maschile e del femminile nell’arte che si terrà a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

Ci parli un po’ del suo percorso?

"Sono nato in Svizzera, a Basilea, nel 1976. Da studente ho frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma. La mia prima mostra personale di un certo rilievo si è tenuta nel 1998 presso la Galleria ’Zoe Spazio Arte’ della capitale, dove frequentavo il ’Gruppo Romano’. Attualmente insegno, oltre ai corsi d’arte serali alla scuola ’Paolo Gentile Lanfranchi’ dell’associazione Il Maestrale, Disegno e storia dell’arte presso L’Istituto di Istruzione Superiore ’Cristoforo Marzoli’ a Palazzolo Sull’Oglio". Cosa vuole esprimere con i suoi quadri? I colori che usa hanno un significato preciso? "Sono impegnato a sviluppare una pittura materica che fa emergere allusioni visionarie sul tema della terra e delle radici per raggiungere l’anima delle cose. Deformo alcuni aspetti della realtà per accentuarne i valori emozionali ed espressivi nel lavoro espressionista del plasmare, dominare e, infine, distruggere che è metafora dell’artista stesso e della sua opera. I miei studi di filosofia e religione concorrono al simbolismo delle mie opere che si concretizza nel mosaico colorato".

Il suo stile è ispirato ad altri pittori?

"Mi ispiro alla Grande Arte Classica e Rinascimentale e a pittori come Banksy, Daniele Fortuna, David LaChapelle".

Molti suoi dipinti ritraggono la figura femminile...

"Si tratta di volti femminili, donne raffinate avvolte da sguardi vigorosi e persuasivi, con piccoli tocchi di colore che determinano la costruzione della figura stessa perché catturare l’essenza di una donna è fondamentale. Proviamo a cogliere l’essenza della donna, quindi, e difenderla, perché la scuola e l’arte possono rendere il mondo un posto migliore".

