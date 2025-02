Anche l’Avis in maschera

Grande successo per il Carnevale di Avis che domenica scorsa ha richiamato nei padiglioni di Cesena Fiera oltre 800 persone. Particolarmente numerosi i bambini: oltre 300 quelli che si sono divertiti con gli animatori e i clown dell’Aquilone di Iqbal, i giochi di Fiorenzo Montalti, la verve e le battute di Bimbobell, la musica di Radio Studio Delta.

Partecipatissima anche la sfilata che ha visto sfilare circa 200 maschere all’insegna della fantasia.

"Un grande grazie – dichiara il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – a tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato: oltre a Bimbobell, Fiorenzo Montalti, l’Aquilone di Iqbal, ricordo Radio Studio Delta, la Croce Rossa di Cesena per il servizio e la Fiera di Cesena per l’accoglienza".

Anche durante la festa, Avis non ha dimenticato il suo impegno per la solidarietà e la donazione. Infatti sono stati esposti in anteprima i disegni che hanno partecipato al concorso "Ogni goccia conta perché…". A realizzarli i bambini di tre classi della primaria Anna Frank di S. Egidio. Grazie al loro impegno, la scuola ha ricevuto somma di 1.000 Euro messa in palio da Avis per l’acquisto di materiale didattico.

I disegni saranno esposti prossimamente in una mostra allestita al Punto di Raccolta dell’Ospedale Bufalini, e fra essi saranno scelti quelli destinati a essere riprodotti sui muri del Centro Trasfusionale e alla Casa del Donatore di Case Missiroli.