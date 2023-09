Anche Romano Prodi al Forum dei Caffé Alzheimer

In vista dell’atteso appuntamento di domenica 10 settembre con la maratona Alzheimer, nella mattinata di ieri, la Dirigente dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio Elisabetta Scoccati e la Presidente di Asp CesenaValle Savio Maria Elena Baredi, insieme ad altri referenti del Settore comunale, hanno partecipato alla seconda edizione del Forum nazionale dei Caffè Alzheimer organizzata da Fondazione Maratona Alzheimer e dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) nella Colonia Agip di Cesenatico.

Nel corso dei lavori, a cui è intervenuto anche il professore Romano Prodi, sono stati affrontati gli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali nelle demenze, gli interventi possibili e le prospettive di lavoro in rete. Il Forum trae origine dal progetto “Caffè Alzheimer diffuso”, ideato dalla Fondazione che, nel 2022, ha coinvolto nove Regioni, comprese alcune zone caratterizzate da forte fragilità come le aree terremotate, e ha visto l’organizzazione di 20 Caffè pilota. Un’esperienza virtuosa e di comunità presente anche a Cesena e nel territorio di Vallata, dove i 4 caffè Alzheimer sono organizzati da CAIMA (Caregivers Associazione Italiana Malati di Alzheimer) e Amici di Casa “Insieme”, Fondazione Opera Don Baronio, realtà del Terzo settore, l’AUSL Romagna, in collaborazione con l’Unione e ASP CesenaValle Savio.