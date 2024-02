Anche Violante Malatesta chiese l’elemosina

Il 16 febbraio 1487 giungeva ai Conservatori di Cesena (il consiglio comunale d’allora) un’accorata lettera di Violante da Montefeltro, vedova di Novello Malatesta e indimenticata Magnifica Signora di Cesena che si era ritirata in monastero di Ferrara dopo la morte dell’amato marito, ancor giovane, nel 1865.Violante, pur di nobile stirpe, non si vergognava a chiedere a coloro che pochi anni prima erano stati suoi sudditi una elemosina dedicata al suo convento per acquistare “un po’ di olio per il nostro vivere: che siamo 142 creature che non mangiamo carne se non per infermità o necessità; possiamo dunque dire che l’olio è la nostra vita…” Il 4 marzo successivo il Consiglio stanziava un adeguato sussidio annuale. Gran personaggio Violante, donna inaspettata all’alba del Rinascimento. Nipote del potente e coltissimo cardinale Colonna era andata sposa, bella e cortese al giovane Signore di Cesena, Novello Malatesta, meno maramaldo del fratello Sigismondo, Signore di Rimini. Non ebbero figli: ma, a suo modo, Violante fu madre lungimirante della nostra biblioteca malatestiana, gioiello di Cesena: con un imprinting più profondo di quanto si creda. Un esempio tra i molti possibili: quando, nell’aprile 1457, giunse a Cesena il noto predicatore Giacomo della Marca già in odore di santità, Violante gli donò un lessico (un dizionario) per l’istruzione dei fraticelli.

Fu così coerente al suo stile di vita riservato ma incisivo che non volle mai farsi ritrarre: e dire che, oltre al fatto che le cronache del tempo la dicono bella e aggraziata, aveva avuto a corte un maestro della pittura quale il Pisanello. Ed è per questo che abbiamo scelto proprio il ritratto d’una nobildonna del tempo dipinta dal Pisanello, affinchè noi stessi ed i lettori si possa immaginare almeno un po’ le sembianze della Magnifica Signora di Cesena ( il particolare a corredo di questo articolo è tratto dal capolavoro: San Giorgio e la Principessa).

Violante rimasta vedova a 35 anni rifiutò seconde nozze: lasciò i suoi averi parte alla Chiesa, parte alla città di Cesena: trattenne per se una piccola rendita, si ritirò in monastero di Ferrara e volle che alla sua morte il suo corpo fosse sepolto nella fossa comune del convento. Sotto una lapide che parlando di tutte parla anche di lei: “Ignote al mondo/ Notissime a Dio/ Il loro nome è scritto/ Nel libro della vita/”. Per leggere una città, ci ha insegnato Italo Calvino, non basta tenere gli occhi aperti. Occorre invece scartare le immagini incrostate e sbrigative. Una città può conoscere alterne vicende, passare attraverso catastrofi e medioevi, ospitare stirpi diverse, vedere cambiate le sue case pietra per pietra, idea dopo idea. Ma deve saper riconoscere e ritrovare i suoi dei nascosti che la rendono irripetibile. O le sue dee. Come Violante, che fu cortese Signora di Cesena. Ecco perché quando ci rechiamo in visita alla nostra antica biblioteca, Memoria del Mondo sempre bella da rivedere, va rivolto un ricordo di gratitudine a Violante e al suo amore per la luce della cultura. Perché è proprio “bere la luce” la prima sensazione che ci coglie, affacciandoci nell’incanto tra le navate ei plutei dell’Aula del Nuti.