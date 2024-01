Ancona-Cesena, il disincanto di Toscano : "Turni favorevoli? Non esistono per nessuno"

Obbligato a vincere con nella testa il risultato della Torres, impegnata due ore prima a Carrara. Che non è mai un vantaggio, comunque finisca in Toscana. Oggi pomeriggio il Cesena gioca ad Ancona, squadra altalenante. Ha vinto domenica col Pineto ma non ha la solita classifica brillante, Colavitto non ha ancora donato alla squadra la rampante vivacità delle scorse stagioni. Turno favorevole? "Non ci sono turni favorevoli a questo punto del campionato, ogni gara è impegnativa in un momento in cui la testa fa la differenza". Mimmo Toscano alla vigilia del viaggio nelle Marche non vuole illusioni nel momento probabilmente decisivo, un mese tondo al termine del quale le idee saranno chiare.

"Dimentichiamoci in fretta il match col Pontedera, dobbiamo avere nello stomaco la voglia matta di migliorare ancora. Serve un’altra grande prestazione, ricca di ritmo, intensità, aggressività. Rientra Saber, Coccolo ha la febbre e non ci sarà, rientra Giovannini, Ciofi si rivedrà dopo la Fermana". Vietato chiedere lumi sulla formazione, non esclude novità e ballottaggi a centrocampo perché la difesa è marmo puro, e come si fa a cambiare l’attacco dopo le magie di sabato?

"Colavitto ad Ancona ha sempre fatto bene – dice Toscano – di recente ha cambiato sistema, mette la difesa a tre. Noi abbiamo analizzato bene come comportarci coi dorici, sappiamo cosa fare, spingendo concentrati senza pensare ad altro. Voglio di nuovo una grande prestazione con ritmo ed intensità". Le solite cose che poi sono le armi improprie di questo Cesena, quest’anno più maturo, col rendimento più lineare rispetto alla scorsa stagione anche perché vince sempre o quasi. "Anche nel primo tempo contro il Pontedera ci sono state cose da sistemare. Dobbiamo imparare ad essere sempre presenti, determinati sino al triplice fischio mentre alcuni perdono concentrazione". Incontentabile, anche se rispetto alla scorsa stagione finora c’è un abisso.

"Anche lo scorso anno abbiamo fatto belle strisce di risultati positivi, abbiamo mantenuto il gruppo che ora sa cosa fare per vincere. Sono arrivati giocatori che hanno alzato la proverbiale asticella tecnica e mentale, sono cresciuti anche i leader già presenti nel gruppo, hanno preso in mano la squadra, sono maturati ancora anche se non sono più ragazzini. Sono contento ed orgoglioso di questi ragazzi, confermo che possono crescere ancora".

Il mercato sinora è stato avaro di novità, ma forse non c’era bisogno di cambiare. "Di mercato si occupa il direttore – continua Toscano – alleno i ragazzi che ho a disposizione cercando di migliorare le prestazioni anche di chi sinora ha convinto meno di altri. Questo è il nostro mercato, portare tutti allo stesso livello di prestazioni, favorire l’esplosione di altri ragazzi della rosa. Naturalmente la società tiene gli occhi aperti, per approfittare di eventuali occasioni favorevoli adatte a migliorare ulteriormente un gruppo già al top".