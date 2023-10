"Ancora detriti e tronchi abbattuti a Ranchio e Linaro"

"Permane ancora critica la situazione a Ranchio e Linaro a cinque mesi dall’alluvione di maggio. Non ci sono né la sp 28 (Sarsinate) né la sp 29 (Borello- Ranchio) nell’elenco di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strade provinciali che sono stati annunciati i giorni scorsi dal presidente della provincia Enzo Lattuca".

Lo denuncia Massimo Pompignoli, consigliere regionale dela Lega. "Quelle frazioni così colpite non sono ancora state ripulite da tronchi e detriti (nella foto). In alcune zone e tratti fluviali la situazione è davvero tragica".