"Ancora emergenza al podere Sant’Anna"

Fratelli d’Italia torna a portare l’attenzione sul tema sicurezza nell’area del ‘podere S. Anna’ di via Cerchia di San Giorgio, sul quale il partito era intervenuto le scorse settimane chiedendo al Comune di intervenire per porre fine a presunte frequentazioni abusive della zona, anche legate a episodi di violenza e degrado. Da Palazzo Albornoz era arrivata la replica che quell’area non era di proprietà comunale, ma Fratelli d’Italia non considera la risposta esaustiva. Anche perché, secondo nuovi riscontri ottenuti da FdI, i problemi continuerebbero a verificarsi, tanto che il primo maggio in zona si sarebbe reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine: "In ogni caso non è la prima volta che gli abitanti della zona si vedono costretti a chiedere aiuto. L’amministrazione comunale non può chiudere la questione dichiarando di non avere competenze sull’area. La sicurezza della comunità è sempre di competenza di chi amministra un territorio".