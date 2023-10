Ancora pugni in zona Ippodromo. Ragazzo ubriaco scatena la rissa

Un altro fine settimana ad alta tensione nella zona dell’Ippodromo. Dopo che sabato scorso nei pressi del Carisport si era svolta una serata dedicata a incontri clandestini di boxe che avevano coinvolto anche giovanissimi partecipanti in età da scuole medie davanti a un foltissimo pubblico che aveva come interesse preponderante quello di filmare le scazzottate con guantoni per poi diffonderle su internet, anche nella recente notte tra sabato e domenica, sempre nella stessa zona si è accesa una nuova miccia. Alla base del parapiglia pare che questa volta ci sia stato il comportamento sopra le righe di un uomo, forse alterato dall’eccessiva assunzione di alcol, che ha iniziato a importunare due persone di sua conoscenza. La tensione è salita in fretta e la situazione sarebbe degenerata quando questi, come gesto di sfida avrebbe colpito e fatto cadere due moto parcheggiate, continuando poi a colpirle utilizzando un casco. La reazione non si è fatta attendere, tanto che a quel punto uno dei due proprietari dei veicoli danneggiati avrebbe risposto all’onta sferrando un colpo sul volto di chi li stava importunando. Il teatro degli eventi era l’area vicina al piazzale occupato dalle giostre del luna park e alla scena avrebbero assistito diverse persone, arrivate a formare un gruppetto. E’ nato un inseguimento e nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine che avrebbero trovato un capannello di persone nei pressi della via Emilia. L’intervento degli uomini in divisa ha calmato le acque, tanto più che un paio di persone sarebbero state fermate con l’intento di ricostruire con chiarezza le loro posizioni e identificare le ragioni che hanno portato all’aumento della tensione.

Come testimoni involontari di quanto accaduto c’erano i residenti dell’area che, già provati per i fatti dello scorso fine settimana, chiedono maggiore sicurezza: "Sappiamo bene che in altre aree della città, come per esempio quella della stazione ferroviaria, il tema è decisamente più sentito e i problemi sono praticamente all’ordine del giorno, ma vogliamo segnalare che anche in zona Ippodromo il quadro sta cambiando. Questa area residenziale, che negli anni era diventata un fiore all’occhiello di Cesena, ultimamente sta andando incontro a diverse problematiche, forse amplificate dal post alluvione e dallo stato di abbandonano nel quale versano alcuni spazi. Nessuna polemica politica, è solo una richiesta di aiuto rivolta a chi può intervenire per riportare sicurezza e tranquillità davanti alle nostre case e nelle classi dei nostri figli".