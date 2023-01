Ancora scosse nella notte Scuole regolarmente aperte

Lo sciame sismico non si arresta. Ieri sono state avvertite altre scosse. La prima nella notte, alle 3.23 con epicentro a 5 chilometri a sud ovest di Cesenatico e magnitudo 2.4. Alle 3.50 un’altra di magnitudo 2.5. Nel Cesenate gli istituti scolastici hanno riaperto regolarmente ieri mattina, tornando ad un’apparente normalità, dopo le chiusure di sabato a Gambettola e le evacuazioni dopo le forti scosse ter di giovedì e sabato scorsi di magnitudo 4.1. Ieri il presidente della Provincia Enzo Lattuca, la vicepresidente della Regione Irene Priolo, la Protezione Civile regionale e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno incontrato il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Mario Nanni, i Comuni e i dirigenti scolastici. L’incontro ha avuto lo scopo di informare sull’andamento del sisma e condividere prassi operative. Lo sciame sismico che sta interessando la provincia non ha comportato situazioni di reale pericolo e danni a cose o persone. Viene osservata l’evoluzione del fenomeno in relazione anche alla storicità sismica del territorio che, già in passato, ha registrato eventi di questo tipo, allo scopo di essere pronti ad intervenire in tutti i casi in cui si rendesse necessario. "Dall’incontro – ha detto il presidente della provincia Enzo Lattuca - è emerso che, il sistema di protezione civile è stato attivato e, dalle verifiche effettuate, nessuna scuola è stata dichiarata inagibile, interamente o in parte. Le scuole sono quindi regolarmente aperte". Lo sciame sismico, è emerso durante l’incontro, potrebbe protrarsi per un po’ di tempo, per cui sono state condivise alcune prassi operative in caso si verificassero ulteriori scosse. Informazioni e buone pratiche su come comportarsi in caso di terremoto sono a disposizione sul sito https:iononrischio.protezionecivile.itit