Ancora stazionaria la 23enne investita

Rimangono stazionarie le condizioni della 23enne investita sabato sera a Cesena mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme a un’amica. La giovane si trova ancora ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Bufalini in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 in viale Carducci davanti al chiosco Savelli. Le due ragazze stavano attraversando quando è sopraggiunta un’auto guidata da un 23enne che ha investito una delle donne e, invece di fermarsi a prestare soccorso, è scappato. Il conducente, di origini bulgare, si è costituito domenica alla polizia locale.