Ancora vandalismi in via Mura Giardino. I residenti: "Siamo barricati in casa"

Il doppio volto di via Mura Giardino: da una parte dimenticata e da un’altra conosciutissima. Partiamo dalla fine e cioè dal secondo punto di vista, quello dei cattivi frequentatori che quel fazzoletto di centro storico confinante coi Giardini Pubblici di corso Garibaldi, lo conoscono a menadito e continuano a darcisi appuntamento, spadroneggiando senza più incontrare nemmeno la resistenza dei residenti che, temendo – come è già accaduto – rappresaglie peggiori, preferiscono restare barricati in casa durante la notte e aspettare la mattina seguente per la conta dei danni. Copione puntualmente ripreso ieri, quando ci si è trovati davanti a un vaso rotto e soprattutto a una scatola di derivazione Enel con morsetti in tensione da 380 volts scassinata, con evidenti rischi per la sicurezza. Chi abita in zona ha provveduto a una riparazione alla bene e meglio, con la consapevolezza che i problemi non fanno che sommarsi. Dall’altra parte però c’è anche la via Mura Giardino che continua a non entrare nei radar dell’amministrazione comunale alla quale si stanno chiedendo interventi che non arrivano mai. Ma non solo, perché oltre al danno, c’è pure la beffa, in questo caso legata alla raccolta rifiuti porta a porta. Per un paio di giorni gli operatori si sono infatti ‘dimenticati’ di prendere in rassegna anche la piccola strada residenziale, prima in relazione alla raccolta indifferenziata e poi a quella dei rifiuti organici. Hera, contattata dai diretti interessati, si è scusata per il disguido . Una risposta è già molto. Se ne attendono altre, da altri fronti.

Luca Ravaglia