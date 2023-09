Ancora violenza in zona stazione. Aggredito un dipendente del Campus

Aggredito mentre era al lavoro nella zona della stazione di Cesena, è stato aiutato da alcuni colleghi a mettere in fuga i malviventi. Attimi di paura per il portiere dell’ufficio del campus dell’Università, in viale Europa, dove ha sede la facoltà di psicologia, nella sala studio Beta. Qui, i primi di settembre, mentre il portiere era al lavoro, sono entrati due malviventi. Uno di loro teneva un coltello in mano e si è rivolto al portiere con fare minaccioso. La violenza è stata evitata grazie all’intervento di alcune persone che sono riuscite a mettere in fuga i malviventi. La denuncia dell’episodio arriva dalla Uil.

"Sempre più spesso Cesena è teatro di eventi violenti che si susseguono in zona stazione – ha detto Paolo Manzelli, segretario Uil Cesena - ultimo di questi l’aggressione a un lavoratore, che presta l’attività presso il campus dell’Università. Evento che fa seguito a quanto avvenuto nel mese di agosto in un bar della zona, dove il titolare è stato anch’esso aggredito". Risale al 20 agosto l’aggressione da parte di un marocchino di 31 anni nei confronti di un barista di un locale in zona stazione. Il 31enne è stato recentemente espulso dal territorio italiano. In quell’occasione due uomini nordafricani si erano presentati al bar Capolinea, gestito da un cittadino cinese e, dopo aver bevuto alcolici, si erano rifiutati di pagare. Alla richiesta di saldare il conto i due clienti hanno reagito aggredendo il barista che si è difeso. Nel locale è nata una violenta e accesa lite, a cui è seguita una colluttazione, durante la quale sono volate anche bottiglie di vetro. Aggressori e barista sono rimasti feriti. "Questi fatti di micro criminalità sempre più violenta – continua Manzelli - dimostrano ancora una volta la necessità di adottare misure che rendano maggiormente vivibile la zona e come il tema della sicurezza sia importante anche a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che in ragione della loro attività sono il primo argine per non lasciare al degrado sociale una zona centrale di Cesena. Lavoratori e cittadini hanno tutto il diritto di essere salvaguardati e di sentire propria la zona della stazione".

Annamaria Senni