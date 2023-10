Andar per campi a Savignano: lezione nel bosco con Unica Reti

Una lezione in mezzo al verde per immergersi nella natura e comprendere le sue enormi potenzialità, riflettendo sulla necessità di salvaguardarla e difenderla. Unica Reti, società patrimoniale delle reti idriche e gas dei 30 Comuni di Forlì-Cesena, ha accolto studentesse, studenti e docenti delle scuole della provincia all’interno del Parco Ecologico del Rubicone di Savignano. Un’iniziativa che si è svolta nel progetto didattico ’Andar per campi’, della Cooperativa Atlantide.

Le tre mattinate a contatto con la natura sono cominciate con la presentazione dei progetti educativi per le scuole. A seguire una camminata alla scoperta delle prime piantumazioni del bosco urbano e del frutteto, la vigna comune e gli spazi dedicati alle attività di ecologia. Gran finale con una merenda ‘contadina’ offerta a tutti. Nella seconda mattinata le protagoniste sono state cinque classi dell’Istituto primario ‘Marino Moretti’ di Sant’Angelo di Gatteo, accompagnate dalla dirigente Imelda Lambertini e dal sindaco Roberto Pari. La terza mattinata ha visto protagonisti 175 alunni dell’Istituto comprensivo di San Mauro Pascoli. Con loro anche la sindaca Luciana Garbuglia. Nell’ultima mattina c’erano oltre 120 ragazzi dell’Istituto comprensivo Statale Giulio Cesare di Savignano, con il sindaco Filippo Giovannini. Agli incontri hanno preso parte l’agronomo Giovanni Grappeggia e l’architetto Daniele Gasperini, progettisti del Parco.

La prima tranche del Parco Ecologico del Rubicone è stata inaugurata nel 2022 con la realizzazione e consegna degli orti urbani alle famiglie, per i vent’anni di Unica Reti. Spiega l’amministratore unico Stefano Bellavista: "Il Parco comprende, oltre agli orti urbani, un bosco e uno con alberi da frutto antichi, un’area umida, camminamenti, aree relax. Attraverso l’intervento, si è inteso promuovere l’hobby dell’agricoltura quale attività per l’impiego del tempo libero e lo stimolo al senso di appartenenza alla comunità, offrendo occasioni di aggregazione sociale per favorire i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano e del paesaggio naturale".

