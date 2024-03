"Andare avanti con le zone 30"

Verdi e Sinistra Cesena, alleati con Fondamenta, Psi e Possibile a sostegno del candidato Enzo Lattuca, replicano a FdI che ha meso in luce come su Città 30 siano cauti nonostante i lloro ambientalismo. "Mentre il Ministro dei Trasporti Salvini – afermano – toglierogni limite di velocità per strizzare l’occhio in campagna elettorale ai trasgressori, l’essere stati il primo comune italiano a introdurre il limite dei 30 in alcune zone è tutt’oggi un vanto per Cesena. La nostra è stata una città pioniera nella attuazione delle zone 30 in modo ordinato attraverso il Piano urbano della Mobilità sostenibile".

"Si deve continuare su quella strada – aggiungono –: il metodo adottato è quello giusto. Se oggi questa misura non è messa in discussione da nessuno è perché ha funzionato. Basta che le zone 30 siano concordate con i cittadini. Gli incidenti sono quasi dimezzati".