Andrea Antonioli candidato al premio ‘Segni di pace’

Andrea Antonioli, 58 anni, figura cesenate di spessore culturale, è candidato al Premio nazionale "Segni di Pace", che si terrà il 21 aprile 2024 ad Assisi, città emblematica che ha incisa nella sua storia la figura di San Francesco. Il Premio Nazionale "Segni di Pace" è promosso da una coalizione di organizzazioni della società civile, riunite ne "La Cattedra della Pace" presieduta da Renato Ongania, che indica persone meritevoli per il Premio Nobel per la Pace, su approvazione del Norwegian Nobel Institute. Segni di Pace riconosce e celebra l’impegno e la dedizione di coloro che si sono distinti nella promozione della pace e della giustizia, attraverso una vasta gamma di iniziative e attività. L’operato di Antonioli è stato considerato meritevole alla luce di tali prerogative e per la sua integrità morale.

Oltre a essere storico, archeologo di formazione classica, museologo, scrittore, saggista e romanziere, Andrea Antonioli è cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e ha ricevuto altri riconoscimenti di "Merito" in Italia e all’estero, e la più alta onorificenza dello Stato brasiliano per meriti culturali e sociali e servizi prestati. Di recente è stato anche insignito del premio internazionale "Franz Kafka" per il suo apporto alla Cultura. È autore e coordinatore di numerosi progetti, tra cui quello internazionale "Anita Fidelis", diffusosi in vari stati del mondo che valorizza la donna e la femminilità in ogni sua forma, declinazione ed espressione, la parità di genere attraverso iniziative apprezzate in Italia e in varie parti del mondo. Proprio quest’anno, con il suo progetto, ha ottenuto un importante riconoscimento per i Diritti umani a Roma.

Raffaella Candoli