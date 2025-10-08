Andrea Bravaccini sommelier dell’anno

Dopo aver ricevuto la meritatissima Stella Michelin nello scorso novembre, continuano a piovere riconoscimenti sul Ristorante del Lago di Acquapartita. Questa volta, a finire sugli altari, è la loro pluripremiata cantina, che conta oltre 1.600 etichette. E a conferma dell’altissima qualità della carta dei vini del Lago, è arrivato anche il premio Sommelier dell’Anno per il locale e per Andrea Bravaccini. A riconoscerlo è stata la guida ’Emilia-Romagna a tavola’, da anni punto di riferimento non solo per i gourmet più smaliziati, ma per tutti coloro che amano godere dei piaceri della tavola. La guida è a cura di Gianluca Montinaro che, dal 2010, è membro del comitato di direzione della Guida Espresso ai Ristoranti d’Italia. Il premio di ’Emilia-Romagna a tavola’ arriva dopo un altro riconoscimento, sempre in campo enologico. Qualche settimana fa, infatti, il ristorante aveva ricevuto, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento dei Due Bicchieri - Best of Excellence da Wine Spectator. Ed ’Emilia-Romagna a tavola’, la cui guida 2026 è uscita proprio ieri, ha premiato per il 2026 sette tipologie. Il ristorante dell’anno, il piatto dell’anno, il sommelier dell’anno, la cantina dell’anno, il giovane dell’anno, la novità dell’anno e, infine, il premio alla carriera. "Per la passione, la classe, l’eleganza e la competenza con le quali guida una delle cantine più belle e ricche d’Italia", questa la motivazione che sta dietro al titolo di Bravaccini come Sommelier dell’anno.

e.ma.